Siopis: 'Mutsuz oyuncu benimle iletişime geçtikten sonra enerjisi yükselir'

Trabzonspor'un hırsıyla ve mücadelesiyle dikkat çeken oyuncusu Siopis, bordo-mavili kulübün dergisine röportaj verdi. Oyun tarzını temiz bir altı numara olarak tanımlayan Yunan oyuncu, "Son yıllarda görmüş olduğunuz yeni futbol tarzında çok geçerli olan bir oyun tarzı benim için de bu tarzın evrimleşmesi çok iyi. Çok fazla basıyor altı numara ve fiziksel kalitesi iyi ikinci topları kazanıyor. Bahsetmiş olduğum son zamanlardaki oyun tarzında ikinci topun kazanılması çok önemli. Güvenli paslar veriyor demek istediğim oyun tarzı temiz altı numarasıyla oynuyor. Kendisi ve takımı içinde en iyisini veriyor" dedi.

Gökmen Şahin



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.