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Siopis: 'Mutsuz oyuncu benimle iletişime geçtikten sonra enerjisi yükselir'

Siopis: 'Mutsuz oyuncu benimle iletişime geçtikten sonra enerjisi yükselir'
Siopis: 'Mutsuz oyuncu benimle iletişime geçtikten sonra enerjisi yükselir'

Trabzonspor'un Yunan oyuncusu Manolis Siopis, "üzgün ve mutsuz bir oyuncu varsa benimle iletişime geçtikten sonra enerjisi yükselir" diyerek takım için bunun bir lütuf olduğunu söyledi.

Trabzonspor'un hırsıyla ve mücadelesiyle dikkat çeken oyuncusu Siopis, bordo-mavili kulübün dergisine röportaj verdi. Oyun tarzını temiz bir altı numara olarak tanımlayan Yunan oyuncu, "Son yıllarda görmüş olduğunuz yeni futbol tarzında çok geçerli olan bir oyun tarzı benim için de bu tarzın evrimleşmesi çok iyi. Çok fazla basıyor altı numara ve fiziksel kalitesi iyi ikinci topları kazanıyor. Bahsetmiş olduğum son zamanlardaki oyun tarzında ikinci topun kazanılması çok önemli. Güvenli paslar veriyor demek istediğim oyun tarzı temiz altı numarasıyla oynuyor. Kendisi ve takımı içinde en iyisini veriyor" dedi.

Gökmen Şahin
 

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