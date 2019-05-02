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Sipariş taşıyan motorlu kurye kaza yaptı

Sipariş taşıyan motorlu kurye kaza yaptı
Sipariş taşıyan motorlu kurye kaza yaptı

Gaziosmanpaşa’da sipariş taşıyan bir motorlu kurye alt geçit çıkışında kaza yaptı. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sipariş taşıyan motorlu kurye kaza yaptı - Tıkla İzle

Kaza, Gaziosmanpaşa Şehit Mustafa Yeşil Alt Geçidi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir restoranda motorlu kurye olarak çalışan genç, sipariş götürmek için alt geçitten geçerken, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, motorla birlikte düşerek yaralandı. Yaralı kuryeye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparak polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemini alırken, 112 Acil Servis ekipleri de yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.  

Serdar Ünal

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