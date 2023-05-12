SİPER füzesi son testini başarıyla tamamladı

SİPER füzesinin test atışı ASELSAN-ROKETSAN işbirliğinde Sinop Test Merkezi'nde gerçekleştirildi. Türkiye'nin katmanlı hava savunma ihtiyacının yerli imkânlarla karşılanması açısından büyük önem taşıyan SİPER füzesi, Aralık 2022'de gerçekleştirilen testinde 100 kilometre menzili aştığı belirtilmişti. Çalışmalarda son aşamalara gelinen SİPER'in sahaya inmeden önceki uzun menzilde gerçekleştirilen son testinde hedefi tam isabetle vurduğu açıklandı.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, “Türk semalarının koruyucusu SİPER sahaya inmeden önceki son testinde, uzun menzilde hedefi tam isabetle vurdu. Karada, havada, denizde ve uzayda istiklal ve istikbalimiz için gece gündüz cansiperane çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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