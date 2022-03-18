14 yaşında evlendirilen Semira Arslan, 17 yaşında öldürülerek kuyuya atılmıştı. Cesedi 2 yıl sonra bulunan Semira Arslan'ın ailesi FOX'ta ekrana gelen Fulya ile Umudun Olsun programına başvurdu sır cinayet 5 yıl sonra çözüldü.

Yayında aktarılanlara göre anne A.A.'ya göre katil, kızının en son görüştüğü yengesi H.A.'dan başkası değildi. Şüpheli olan diğer isimler arasında ise Semira'nın amcaları A.A. ve R.A. vardı. 14 Mart Pazartesi günü sabah saat 04:00'da Hatay Altınözü ilçe JandarmaKomutanlığı'na bağlı ekipler ve JASAT ekipleri tarafından ilçede bulunan köye operasyon düzenledi.

Semira Arslan‘ın ölümüyle ilgili Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığı‘nın talimatıyla gözaltına alınan 6 kişiden ikisi İ.D. ve S.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Semira Arslan'ın dini nikahlı eşi İ.D. ve yasak aşk yaşadığı iddia edilen S.Ç. ‘çocuğun cinsel istismarı suçundan' tutuklanarak T tipi Yayladağı cezaevine gönderildi.

Dün akşam saatlerinde ise gözaltında tutulan 3 kişi daha adliye sevk edildi. İki amca Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yenge H.A. konutunu terk etmemek kaydıyla serbest bırakıldı.