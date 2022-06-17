İhlas Haber Ajansı

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Sır gibi cinayet 6 yıl sonra çözüldü

Sır gibi cinayet 6 yıl sonra çözüldü
Sır gibi cinayet 6 yıl sonra çözüldü

Malatya’da yakılarak öldürülen kadının cinayeti 6 yıl sonra jandarma özel ekipleri tarafından çözüldü. Katil zanlısı yakalandıktan sonra tutuklandı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı özel ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda Akçadağ ilçesindeki sır gibi cinayet çözüldü. Akçadağ ilçesinde ikamet eden ve 15 Haziran 2016 tarihinde kaybolan 3 çocuk annesi O.D.'nin (32) cesedi, 9 Kasım 2016 tarihinde Akçadağ ilçesi Ziyaret Tepe bölgesinde yanmış olarak bulunmuştu. Akçadağ Cumhuriyet Başsavcısının talimatıyla Malatya İl Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan özel ekipler tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, zanlı M.D. (77) yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

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