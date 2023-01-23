'Sıra beklemem' dedi, eczaneyi dağıttı

Kayseri'de geçtiğimiz gün Şehir Hastanesinin karşısında bulunan nöbetçi eczaneye gelen şahıs, ilaç almak istedi. Sıra beklemeden ilaçlarını almak isteyen şahsa, eczanedekiler sırası gelince ilaçlarını vereceklerini belirtti. Bunun üzerine önce eczanede çalışanlarla tartışan ve hakaret eden şahıs, dışarı çıktı. Ardından yanındaki biriyle tekrardan eczaneye giren şahıs, tezgahta bulunan ilaçları dağıttı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, şahıs da aracına binerek eczaneden uzaklaştı.

Ali Göç

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