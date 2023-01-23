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'Sıra beklemem' dedi, eczaneyi dağıttı

'Sıra beklemem' dedi, eczaneyi dağıttı
'Sıra beklemem' dedi, eczaneyi dağıttı

Kayseri’de ilaç almak için eczaneye gelen ve "sıra beklemem" dediği iddia edilen kişi, önce çalışanlarla tartıştı, ardından da ilaçları dağıttı. O anlar kameralara yansırken, Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, "Bizler sağlıkta şiddetin son bulmasını istiyoruz" dedi.

'Sıra beklemem' dedi, eczaneyi dağıttı - Tıkla İzle

Kayseri'de geçtiğimiz gün Şehir Hastanesinin karşısında bulunan nöbetçi eczaneye gelen şahıs, ilaç almak istedi. Sıra beklemeden ilaçlarını almak isteyen şahsa, eczanedekiler sırası gelince ilaçlarını vereceklerini belirtti. Bunun üzerine önce eczanede çalışanlarla tartışan ve hakaret eden şahıs, dışarı çıktı. Ardından yanındaki biriyle tekrardan eczaneye giren şahıs, tezgahta bulunan ilaçları dağıttı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, şahıs da aracına binerek eczaneden uzaklaştı.

Ali Göç

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