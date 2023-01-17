Sırakayalar Şelalesi buz tutmuş haliyle kartpostallık görüntü oluşturdu

Gecesi ayrı, gündüzü ayrı güzel olan şelale havadan görüntülendi, ortaya eşsiz manzaralar çıktı. Divanyolu Dağları ile Kırklar Tepe eteklerinden doğduktan sonra Kopuz Deresi'nden yaklaşık 20 metreden dökülen Sırakayalar Şelalesi, kent merkezine 22 kilometre uzaklıkta bulunuyor. İlkbahar ve yaz aylarında buz gibi suyu ve doğal güzellikleriyle doğaseverleri ağırlayan Sırakayalar Şelalesi, kış mevsiminde ise muhteşem görselliğiyle göz kamaştırıyor. Doğal yapısıyla, temiz havasıyla civar illerden gelenlerin büyük beğenisini toplayan Sırakayalar Şelalesi'ndeki 15 metreyi aşan buz sarkıtları ise ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Gece hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düştüğü Bayburt'ta soğuk hava ve buzlanma nedeniyle kimsenin gece vakti gitmeye cesaret edemediği şelaleye köy muhtarı Yılmaz Türk giderek, İhlas Haber Ajansına bilgiler verip, şelaleden bahsetti. Türk, her mevsim ziyaretçilerine ayrı bir güzellik sunan Sırakayalar Şelalesi'nin kışın da beyaz örtüyle kaplanarak kartpostallık manzaralar oluşturduğunu aktardı.

Bununla birlikte köyde yaşayan bir vatandaş ise yabani hayvanların yemek aramak için kışın köyeindiklerini ve ara ara şelale civarlarına geldiklerini belirterek, hayvanların ayak izlerini karda gördüğünü söyledi.

Bayburtluların yanı sıra farklı illerden şelaleyi görmeye gelen ziyaretçilerin olduğunu bildiren Türk, "Görüldüğü üzere soğuk havalar nedeniyle şelalemiz dondu, buz tuttu. Kışın şelalemizin böyle doğal güzelliği var, bu manzarayı görenler hayran kalıyor. Yazın da şelalemiz daha başka oluyor, su gürül gürül akıyor. Bayburt'tan, çevre illerden misafirler geliyor. Burada yiyip, içip eğlenceli vakit geçiriyorlar. Yazın hafta sonları şelale ziyaretçi akınına uğruyor. Cumartesi, Pazar buralarda oturacak yer bulunmuyor. Çok gelenimiz, ziyaret edenimiz var. Kışın da donmuş şelalenin bu kartpostallık görüntüsünü fotoğraflamaya gelen fotoğraf tutkunları oluyor" dedi. Türk, şelalenin 3 koldan oluştuğunu ifade ederek, orta şelale dedikleri ikinci kolun, nispeten diğer iki şelaleye göre daha büyük olduğunu kaydetti.

76 yaşındaki eski muhtar yıllarca misafir ağırladığı şelaleye rahatsızlığı nedeniyle artık gidemiyor

22 sene muhtarlık yapan Hüseyin Türk, muhtar olduğu dönemlerde şelaleye birçok ziyaretçinin geldiğini vurgulayarak, hepsiyle tek tek ilgilendiğini söyledi.

Kışın şelalenin buz tutmuş halini görmeye gelen ziyaretçilerin de bir hayli fazla olduğuna dikkat çeken Türk, gelen misafirleri ağırlamış olmanın mutluluğunu yıllar geçmesine rağmen hala yaşadığını ifade ederek, "22 sene muhtarlık yaptım. Gelen misafirlerin önce karnını doyururduk, sonra şelaleyi gezmeye götürür, bir güzel ağırlardık. Doktor Eser bey, Doktor Necip bey buraya geldiler, gezdiler. Daha bir sürü isim var ama hatırlayamıyorum. Dönemin Emniyet müdürü, valisi çok gelirdi buralara. Ali haydar valimiz vardı, rahmetli sık sık gelirdi. Eşiyle birlikte gelirdi, ben bu köyü çok seviyorum derdi, gelip gezer giderdi. Şelaleye uğramadan gitmezdi" diyerek konuştu.

Üst şelaleye evinin yakın olması nedeniyle yazın gidebildiğini, manzarasını beğendiğini alt şelaleye sağlık problemleri nedeniyle ise gidemediğini belirten Türk, "Şimdi sadece yukarı şelaleye gidiyorum. Manzarası güzel olan, aşağı şelaleye gidemiyorum, rahatsızım sağlığım gitmeme elverişli değil. Yıllarca gidip geldiğim, çevresinde düzenleme yaptığım ve sayısız ziyaretçiye eşlik ettiğim şelaleyi artık göremiyorum" ifadelerini kullandı.

Öznur Demir



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