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Sırayla havaya ateş eden düğün magandaları kamerada

Sırayla havaya ateş eden düğün magandaları kamerada
Sırayla havaya ateş eden düğün magandaları kamerada

Konya’da katıldıkları düğünde havaya sırayla av tüfeği ve tabancalarla ateş eden 3 şahıs, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sırayla havaya ateş eden düğün magandaları kamerada - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Tömek Mahallesi'nde bir düğünde elektrik tellerinin bulunduğu alanda 1 kişi pompalı tüfekle, 2 kişi ise tabancayla çevredeki vatandaşları umursamadan havaya sırayla defalarca ateş etti. Şahıslardan biri av tüfeği ile ateş etmeyi bıraktıktan sonra, diğer 2 kişi ise ateş etmeye devam etti. Şahısların havaya ateş ettiği sırada bir kişinin de onları gülümseyerek izlemesi dikkat çekti. Düğünde yaşanan bu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İbrahim Yetkin

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