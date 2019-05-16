'Siraz'ın akıntıya karşı göçü başladı

Elazığ-Diyarbakır yolu üzerinde Sivrice ilçesinde bulunan ve bölgede doğunun gizli denizi olarak adlandırılan Türkiye'nin en derin gölleri arasında yer alan Hazar Gölü'nde 27 çeşit balık yaşadığı biliniyor. Bölgede turizm açısından önemli olan Hazar Gölü'nde bulunan endemik tür balıklardan "Siraz" çevrede çok bilen olmasa da her yıl bu aylar içerisinde Van'daki İnci Kefali gibi akıntıya karşı giderek yumurtalarını bırakıyor. Bu yıl yağışların fazla olması ve karın erimesiyle birlikte coşan Kürk çayı köprüsünden balıkların tersine göçü rahatlıkla izlenebiliyor. İlçeye 3-4 kilometre mesafede bulunan Kürk Köprüsü üzerine gelen vatandaşlar da ilk defa göl balığı olarak adlandırdıkları gerçek ismi "Siraz" olan balığın tersine göçünü izlemenin keyfini çıkartıyor.

Yolculukları 5-6 kilometre sürüyor

Çayın Hazar Gölü'ne döküldüğünü belirten vatandaşlardan Erkan Susam, “Hazar Gölünde yumurta bırakmak amacıyla bu balıklar yukarı doğru çıkmaya çalışıyor. Daha ne kadar gidebildikçe gidiyorlar. 5-6 kilometre ve bazen daha fazla sürüyor.Buradaki amaç bunların yumurta dökmesi. Çok güzel bire görüntü. Bizim Hazar Gölü'ne ait bir balık. Biz göl balığı diyoruz. Çok lezzetli de bir tadı var. Bizde geliyoruz, balıkları izliyoruz. Bu balıklar daha eskiye nazaran nesli azaldı. Çünkü balıklar yumurtlama döneminde derelere daha fazla çıkarlar. Buradaki bazı vatandaşlar ve balıkçılar tarafından tutuluyor. Buna önlem alınsa balıkların çoğalması sağlanır” dedi.

Balıkların akıntıya doğru ilerlediğini aktaran Seyfullah Türkmen ise, “Bahar ayında yumurtlamak için gelirler. Yumurta mevsimi geçtikten sonra tekrar göle dönerler. Gençliğimizde çaya balık çıkmış derlerdi gider avlardık. Sonradan büyüklerimiz yavrulayıcı balıktır yenmez dedi” diye konuştu.

Kamil Can Kılıç - Mücahid Kantarcıoğlu

