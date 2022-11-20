Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile Kosova Başbakanı Kurti yarın Brüksel'de bir araya gelecek



Kosova ve Sırbistan arasındaki gerilim devam ederken, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi (EEAS) tarafından yapılan açıklamada, yarın acil olarak Belçika'nın başkenti Brüksel'de Belgrad-Priştine Diyaloğu'nun Yüksek Düzeyli Toplantısı yapılacağı ifade edildi.

Toplantıya, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Belgrad-Priştine Diyaloğu ve diğer Batı Balkan bölgesel meselelerinden sorumlu AB Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Kosova Başbakanı Albin Kurti'i katılacak. Açıklamada, “Yüksek Temsilci, saat 08.00'den itibaren her bir liderle ayrı ayrı ardından ortak bir toplantı yapacak. Acil durum toplantısının odak noktası, araç plakaları ve Kosovalı Sırpların Kosova kurumlarına dönüşü üzerinde durularak, mevcut krizden bir çıkış yolu bulmak ve sahada daha fazla gerilimi önlemek olacak” denildi.

Toplantıların ardından Borrell'in basın toplantısı düzenleyeceği ifade edildi.

Sırplar Kosova kurumlarını boykot etmişti

Kosova-Sırbistan arasındaki plaka krizi sonrası Kosova'nın kuzeyindeki Sırpların siyasi temsilcileri, Kosova hükümeti anlaşmalara uyana ve Sırp Belediyeler Birliği kurulana kadar meclis, hükümet, Kosova'nın kuzeyindeki belediyeler, yargı organları, polis ve idari birimlerini boykot etme kararı almıştı.

Kosova yönetiminin ülkede yaşayan Sırplar dahil herkese Kosova plakasına sahip olma zorunluluğu getirmesi Sırpların tepkisine neden olmuştu. Karara karşı çıkan Sırpların ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapatması iki ülke arasında gerilimi artırmıştı.

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