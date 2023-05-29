Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: 'Kurti bölgeyi kan gölüne çevirmeye çalışıyor'

Kosova'nın kuzeyinde Arnavut belediye başkanlarının görevlerine başlamasına karşı çıkan Sırplar ile güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede aralarında NATO'nun KFOR askerlerinin de bulunduğu çok sayıda kişinin yaralanmasının ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic basın toplantısı düzenledi. Kosova Başbakanı Albin Kurti'ni Kosova'da gerginlik oluşturmakla suçlayan Vucic, “Son üç gündür yaşanan gelişmelerin aslında Kurti tarafından Sırplar ve NATO arasında çatışma çıkarmak amacıyla organize edildiğini, kör ve siyasi anlamda eğitimsiz olanlar bile anlayabilir. Yaşananların tek sorumlusu olan Kurti, bölgeyi kan gölüne çevirmeye çalışıyor” dedi.

Ordu mensuplarının gerek görülen yerlere konuşlandırıldığının altını çizen Vucic, “Bu gece onları ziyaret edeceğiz. Sırpların katledilmesine izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Kosovalı Sırplara NATO ile çatışmaya girmeme çağrısında bulunan Vucic, “Korktuğumuz için değil, Kurti'nin en büyük isteğini yerine getirmemek için. Protestolarını sakin bir şekilde yapsınlar, Arnavut işgalcilere oturdukları yerden sükunetle karşı çıkmaları durumunda kimse onları alt edemez” dedi.

Batı ülkelerinin Kurti'yi uyarması gerektiğini söyleyen Vucic, “Aksi takdirde hepimiz için çok geç olabilir” ifadelerini kullandı.

“Saldırılar kabul edilemez”

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, suç çetelerine dönüşen Sırp yasa dışı yapıların Kosova Özel Polisi'nin (ROSU) ve KFOR görevlilerinin yanı sıra basın mensuplarına da saldırdığını belirterek, “Bu kabul edilemez şiddet eylemleri herkes tarafından kınanmalıdır. Vucic'in Kosova'nın kuzeyini istikrarsızlaştırma yönündeki emirlerini yerine getirenler adaletle yüzleşmeli" ifadelerini kullandı.

Kosova'daki olaylarda 25'i KFOR askeri 75 kişi yaralandı

Kosova'nın kuzeyinde 23 Nisan'da düzenlenen erken genel seçimlerin ardından Leposaviç, Zveçan ve Zubin Potok'da Arnavut asıllı belediye başkanlarının görevlerine başlamasına karşı çıkan Sırplar, protestolar nedeniyle bölgedeki mevcudiyetini artıran KFOR ile çatıştı. KFOR'un uyarılarına rağmen Zvecan Belediye binasından uzaklaşmayı kabul etmeyen Kosovalı Sırplara, cop, göz yaşartıcı ve ses bombası ile müdahale edildi. Göstericiler, KFOR güçlerine şişe ve taş fırlatarak karşılık verirken, çatışma esnasında bir araç kundaklandı. Çıkan çatışmalarda, 25'i KFOR askeri 75 kişi yaralandı.

Kosovalı Sırplar ile güvenlik güçleri arasında 26 Mayıs'ta yaşanan arbedede 5 polis hafif yaralanmış, 4 polis aracı zarar görmüştü. Sırbistan, yaşanan gelişmelerin ardından orduya teyakkuz emri vermiş, ordu mensuplarını Kosova sınırında konuşlandırdığını açıklamıştı.

İbrahim Aydoğan



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.