Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: 'NATO'ya karşı kazanamayız'

Sırbistan devlet televizyonuna konuşan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova hükümetinin Sırp Belediyeler Birliğine ilişkin anlaşmayı asla uygulamama taktiği izlediğini ileri sürdü. Olay çıkması için Kosovalı Sırpların kışkırtıldığını savunan Vucic, “Kuzeydeki en yetenekli gençleri hapsediyorlar. Son üç gün içerisinde elleri kelepçeli üç Sırp, sınırı geçerek Kosova polisinden kaçtı. Bugün Ştrpçe'de hentbol takımının koçunu hapse attılar” dedi.

Kosova'da Sırpların 23 Nisan'da Sırp yoğunluklu belediyelerde gerçekleştirilecek erken yerel seçimi boykot edeceklerini söyleyen Vucic, “24 Nisan günü ne olacak? Hiçbir şey. Kuzey Mitroviçe'de Kurti iktidara sahip olacak. Arnavut nüfusunun yüzde 2 olduğu bir yerde nasıl bir demokrasi ve nasıl bir meşruiyet olabileceğini siz düşünün. Peki Sırplara ne olacak? Kötü. Ne olabilir. Tıpkı işgal altındaymış gibi olacaklar. İnsanlar bu yüzden endişeli” diye konuştu.

Kosova'yı Sırpların katılmayacağı bir yerel seçim organize etmekle suçlayan Vucic, “Peki bu durumda ne yapabilirim? Tankları mı yollayayım? Yapamam. NATO'ya karşı kazanamayız. Yapamam ve insanlar ölsün istemiyorum. Meseleleri barışçıl yollardan çözmek istiyorum. Normalleşme olsun istiyorum” şeklinde konuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Kosova Başbakanı Albin Kurti, önce 27 Şubat'ta Brüksel'de ve ardından 18 Mart'ta Ohri'de bir araya gelmiş ve Fransız-Alman planı olarak bilinen normalleşme anlaşmasını sözlü olarak kabul etmişti. Tarafların birbirini fiilen tanımalarını öngören anlaşma, aynı zamanda Kosova hükümetinin daha önce şiddetle karşı çıktığı Sırp Belediyeler Birliği adlı bir idari yapılanmanın da kurulmasını öngörüyor. Anlaşmanın Kosova'da Sırp nüfusun yoğun olduğu belediyelerin bir tür öz yönetim kazanmasını sağlayacak bu maddesi, Sırbistan tarafından müzakerelere devam şartı olarak öne sürülüyor.

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