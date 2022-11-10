Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: 'Şahsıma suikast planlandığına dair kanıtlar var'

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırp çete lideri Veljko Belivuk'un duruşmasında tanık olarak yer alan Srdjan Lalic tarafından ortaya atılan suikast planına ilişkin iddiaları yorumladı. Vucic, yetkili makamların söz konusu suikasta dair kanıtlara ulaştığını ve suikastın kimler tarafından planlandığını bildiğini söyleyerek, "Şahsıma suikast planlandığına dair kanıtlar var. Yenileri de gelecek. Telefonlardan indirilen yeni veriler de mevcut. Bana yönelik saldırı planları hakkında konuşuluyor" ifadelerini kullandı.

İbrahim Aydoğan



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