Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: 'Sırbistan, çıkarlarını güçlü bir şekilde savunacak'

Kosova'da hükümet, Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği Porfirije ve ABD, Rusya ve Çin büyükelçileriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Patrik Porfirije, Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik ve yeni hükümetin Dışişleri Bakanı Ivica Dacic'in katıldığı toplantı sonrasında Vucic, sosyal medyada paylaştığı mesajda Sırbistan'ın hayati ve ulusal menfaatlerini güçlü bir şekilde savunacağını söyledi. Bu sabah hükümeti de acil toplayan Vucic, toplantının ardından Sırbistan'ın barış ve istikrarı muhafaza etmek için sorumlu bir siyaset izlemekten vazgeçmeyeceğini söyledi. Vucic ayrıca Kosova'da tırmanan gerilimle ilgili olarak Çin, Rusya ve ABD büyükelçileri ile ayrı toplantılar gerçekleştirdi.

Sırplar, Kosova kurumlarından çekilme kararı aldı

Vucic'in toplantıları devam ederken Kosovalı Sırplar, Kosova kurumlarını boykot etme kararı aldı. Kosova'nın kuzeyindeki Sırpların siyasi temsilcileri, Priştine yönetimi anlaşmalara uyana ve Sırp Belediyeler Birliği kurulana kadar meclis, hükümet, Kosova'nın kuzeyindeki belediyeler, yargı organları, polis ve idari birimlerden çekileceklerini açıkladı.

Kosova'nın kuzeyinde bazı etnik Sırp polis memurları da duyurunun ardından sembolik olarak üniformalarını çıkardı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, cuma günü tüm yurt dışı ziyaretlerini iptal ettiğini açıklamış ve Sırbistan'ın önümüzdeki günlerde daha önce görülmemiş bir baskıyla karşılaşacağını söylemişti.

İbrahim Aydoğan



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.