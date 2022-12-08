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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: 'Türkiye önemli bir partner'

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: 'Türkiye önemli bir partner'
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: 'Türkiye önemli bir partner'

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye’yi Batı Balkanlar’da barış ve istikrarın korunmasının yanı sıra altyapı ve enerji alanında büyük projelerin gerçekleştirilmesinde önemli bir partner olarak gördüğünü ifade etti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Belgrad'a gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ve beraberindeki parlamento heyetini kabul etti. Cumhurbaşkanı Vucic görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin dinamikleri, ekonomik ilişkiler, enerji güvenliği, yatırımlar ve bölgedeki durumun ele alındığını açıkladı. Görüşme vesileyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarını ilettiğini ifade eden Vucic, Türkiye'yi Batı Balkanlar'da barış ve istikrarın korunmasının yanı sıra sadece Sırbistan'ın değil, tüm bölge ülkeleri vatandaşlarının geniş manada güvenliklerine katkı sağlayan altyapı ve enerji sahalarındaki büyük projelerin gerçekleştirilmesinde önemli bir partner olarak gördüğünü vurguladı.

İbrahim Aydoğan
 

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