Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten NATO'ya 'Sırpları koruma' çağrısı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da NATO'nun Napoli'deki Müttefik Müşterek Kuvvetler Komutanı Amiral Stuart Munsch ile Kosova'daki son gelişmeleri ele aldı. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vucic, "Amiral Munsch ile iyi bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisinden NATO'nun Kosova'daki halkımızı koruması ricasında bulundum. Kendisine ayrıca Sırbistan'ın tarafsızlık politikasına anlayış gösterdikleri için teşekkür ettim" ifadelerini kullandı.

Sırbistan basınında yer alan haberlere göre, Munsch ise NATO'nun Kosova Barış Gücü'nün (KFOR) Kosova'nın kuzeyindeki güvenlik durumunu yakından takip ettiğini ve Kosova'nın her yerinde tüm etnik grupların güvenliğini ve hareket özgürlüğünü sağlamaya hazır olduğunu söyledi.

İbrahim Aydoğan



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