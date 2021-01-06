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Sırbistan'da Covid-19'a karşı aşılamalar başladı

Sırbistan'da Covid-19'a karşı aşılamalar başladı
Sırbistan'da Covid-19'a karşı aşılamalar başladı

Sırbistan’da Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V aşısı ile Covid-19 karşı aşılamalar başladı.

Korona virüs salgını ile mücadele de birçok ülkede aşılamalar başladı. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) tarafından yapılan açıklamada, Sırbistan'ın Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V Covid-19 aşısından 2 milyon doz sipariş verdiği aktarıldı. Sırbistan'a ilk aşı dozlarını geçtiğimiz yıl 30 Aralık'ta teslim aldığı ve aşılama kampanyasına bugün başladığı belirtildi. Sputnik V'in faz 3 deneme sonuçlarına göre yüzde 91,4 etkinlik oranına sahip, Covid-19'a karşılı etkili bir aşı olduğu belirtilmişti.

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