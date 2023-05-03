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Sırbistan'da ilkokulda silahlı saldırı: 8 ölü

Sırbistan'da ilkokulda silahlı saldırı: 8 ölü
Sırbistan'da ilkokulda silahlı saldırı: 8 ölü

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da bir ilköğretim okulunda gerçekleştirilen silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Vladislav Ribnikar İlköğretim Okulu'nda 7. sınıf öğrencisi, öğrencilerin ve okul güvenlik görevlilerinin üzerine silahla ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, veliler de okula akın etti. Yerel medya, saldırıda okuldaki güvenlik görevlileri dahil 8 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre saldırgan gözaltına alındı.
Saldırının nedeni ise henüz bilinmiyor.

İbrahim Aydoğan
 

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