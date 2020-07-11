Sırbistan'daki protestolar devam ediyor

Sırbistan'da korona virüs salgınında vaka sayısının artışa geçmesi üzerine 7 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic hafta sonu sokağa çıkma yasağının yeniden başlatılacağını duyurmuştu. Bunun üzerine başkent Belgrad'da gece saatlerinde binlerce kişi, hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağını protesto etmişti.

Hükümet, protestoların artması ile hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasını iptal ettiğini duyurmuştu. Ardından kısıtlama karşıtı protestolar ülke geneline yayılarak, hükümet karşıtı protestolara dönüşmüştü. Gösterilerde sık sık tansiyon yükselirken, polis protestoculara sert şekilde müdahale etti. Çıkan olaylarda sokaklar savaş alanına dönerken, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gösterilerin 4. gününde ise başkentteki ulusal meclis önünde toplanan binlerce gösterici, polis ile çatıştı. Protestocular meclis binasına girmeye çalışırken, binayı koruyan polislere şişe ve taş ile saldırdılar. Polis ise göstericilere göz yaşartıcı bomba ile karşılık verdi. Çıkan olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, 1 kişi ise bacağından bıçakla yaralandı.