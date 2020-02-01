Sırbistanlı öğrenciler 2015'te uzatılan yardım elini unutmadı

Sırbistan'ın güneybatısındaki Prijepolje şehrindeki Çirko İlköğretim Okulu ve anaokulu 2015 yılında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve RUMELİSİAD Başkanvekili Zarif Alp'ın katkılarıyla yeniden yapıldı. Bu okuldaki öğrenciler ise yıllar sonra kendilerine yapılan yardımı unutmadı. Elazığ'da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında, öğrenciler ve öğretmenler anlamlı bir kampanya başlattı. Depremde hayatını kaybedenlerin aileleri ve evsiz kalanlar için harçlıklarını banka hesaplarına yatıracak. Toplanan maddi yardımlar daha sonra Elazığ'daki ailelere gönderilecek.

RUMELİSİAD Başkanvekili Zarif Alp, "2015 yılında Sırbistan'daki okulu restore ettik. Proje 2 yıllık süreçte bittikten sonra oradaki öğrencilerin mutluluğu gördük. Elazığ depremi ile ilgili bizlerle beraber olmak istediler. Yapılan okulun ardından Türk halkıyla gurur duydular. Geçmişte atılan her adım, her el geçmişle kalmıyor. Mutlaka sizin yaşadığınız şehrin karşınıza çıkıyor. Bizler, bu tür çalışmaları bundan sonra da RUMELİSİAD olarak göstereceğiz. Bankalara hesap numarası açarak kendi harçlıklarını koyarak, yardım kampanyası düzenlemişler. Kampanya hafta sonuna kadar devam edecek. Toplanan yardımları Elazığ'a göndereceklerini söylediler" dedi.

Esgin: "Bu konu bana aktarıldığında çok duygulandım"

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ise "Sırbistan'ın sancak bölgesindeki okulda güzel bir yardım kampanyası başlatıldı. 2015 yılında eğitime açılan bu okulda şuanda 225 öğrenci eğitim görüyor. Bu okulda okuyan öğrenciler, okulu yaptıran Türkiye'nin hatırasına yardım kampanyası düzenliyorlar. O küçük yüreklerin Türkiye'nin yanında olması son derece anlamlı ve önemliydi. Bu konu bana aktarıldığında gerçekten duygulandım. Balkanlarla tarihi kültürel değerlerimiz, hatıralarımız var" diye konuştu.

Sırbistanlı Öğrenci Emiliya Potejitsa, "Biz başlarına gelen musibetten dolayı depremzedelere yardım etmeye karar verdik. İnsanların bu şekilde birbirini düşünmesi ve mutlu günleri de acı günleri de paylaşmaları çok güzeldir" açıklamasını yaptı.

"Elimizden geldiğince depremzedelere yardım etmeye çalışacağız"

Teodara Nestroviç ise, "Biz bu vesileyle onlarla dayanışmak istedik. Her ne kadar onlara, onların bize yaptıkları iyiliği yapamazsak da biz sembolikde olsa yardım toplayıp elimizden geldiğince depremzedelere yardım etmeye çalışacağız. Çünkü bu okulu bize bağışlayan onların halkıdır" açıklamasında bulundu.

Boşnak öğrenciler Erna Kozitsa ve Erna Durakoviç ise Türk Devleti ile gurur duyduklarını, okullarını güzel hale getirdiklerini ifade ederek, Türkiye'deki depremzedeler için yardım kampanyası başlattıklarını vurguladı.

"Onların yanında olduğumuzu göstereceğiz"

Okul Müdürü Belkisa Beganoviç ise "Okulumuz daha güzel ve daha kaliteli eğitim faaliyetleri yapsın, öğrencilerimiz de okuldan, derslerden zevk alsın diye dostumuz ve eski öğrencimiz Zarif Alp her zaman yanımızda olup okulumuzu yeniden inşa etti. Onun yanı sıra Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Türkiye'nin en büyük işadamları dernekleri arasında yer alan RUMELİSİAD Derneği ve Türkiye Hükümeti her zaman yanımızda olup okulumuza büyük yatırımlar yapmıştır. Biz de tüm bu dostlarımıza ve dost kurumlarımıza şükranlarımızı sunmak ve depremden dolayı Türkiye halkının derdiyle dertlendiğimizi göstermek için bir yardım kampanyası başlattık. Tabi ki toplayacağımız yardımlar sembolik yardımlardan ibarettir. Biz de dediğim gibi bu sembolik yardımlarımızla onları unutmadığımızı ve onların yanında olduğumuzu göstereceğiz" şeklinde konuştu.

Ahmet Faruk Çabuk - Abdullah Çibir