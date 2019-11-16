Siri ile hayata tutunuyor

Kahramanmaraş'ta yaşayan Ali Konuk, 2004 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası boyun omurgalarındaki kırık ve sinirlerdeki kesik nedeniyle yatağa mahkum oldu. Boynundan aşağısı tutmayan Konuk, tetrapleji diye adlandırılan hastalık nedeniyle dışarı çıkamaz oldu.

Kaza yapmadan önce mesleği olan elektrik teknikerliği sayesinde teknolojiye uzak kalmadığını söyleyen Ali Konuk, bir müddet sonra ‘Yatan Adam' adlı Yotube'da kanal açarak video çekip yüklemeye başladı. Binlerce takipçisi olan Konuk, kendisi gibi hasta ve yatağa mahkum olan insanların sosyal medyadan fotoğraflarını paylaşmasını istedi. Siri'nin kendisine çok yardımcı olduğunu söyleyen Konuk, “Kazadan önce birçok farklı mesleklerde çalıştım. Eczacı kalfalığı yaptım ve sonra kendi mesleğim olan elektrikçiliği yaptım. Temmuz 2004 yılında yaralamalı kaza yaptım ve araç içinde sıkıştım. O anda beni karga tulumba çıkartmayıp boyunluk falan takılsaydı belki bu duruma gelmeyebilirdim. Kazadan sonra ben de kendimi teknolojiye verdim. 2015 ya zda 2016 yılında yeni aldığım telefonla ‘hey siri' diye sesli asistanı vardı. Birini arayacaksanız çağırırsınız ama Siri sayesinde özelim oldu ve istediğim arkadaşıma gecenin bir vakti mesaj atabiliyorum. Siri'nin gelişmesi sayesinde benim işlerim kolaylaştı. Annem sosyalleşti ve komşulara rahat gidebiliyor. Daha sonra bir video çekmek istedim, Siri ve beni anlatan teknoloji basını çok ilgi gösterdi ve destekler oldu. Benim gibi bir oda da mahkum olan insanlar var ama internet ve telefon sayesinde sesimizi duyuralım” diye konuştu.

Anne Güner Alparslan ise, “Ali 15 yıl oldu trafik kazası yapalı hep beraberiz önceden Siri yokken biraz zordu ama şimdi Siri çıktı çıkalı benim için çok kolaylık oldu. Arkadaşlarıyla rahat rahat telefonla görüşüp mesajlaşabiliyor” diye konuştu.

Halil Ulubey

