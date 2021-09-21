Şirinevler'de metrelerce uzanan otobüs kuyruğu kamerada

İstanbul'da metro inşaat çalışmaları nedeniyle Atatürk Havalimanı metro seferleri durduruldu. Bahçelievler'de Ataköy Şirinevler istasyonunda metrodan inmek zorunda kalan yolcular, otobüse binmek için metrelerce kuyruk oluşturdu. Toplu taşımaya binmek için yaşanan yoğunluk cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da okul ve iş yerlerine gitmek için metro kullanan yolcular, Atatürk Havalimanı seferleri durdurulunca son durak olan Şirinevler'de indi. İstanbullular, kalan yollarına otobüse binerek devam etmek isteyince uzun kuyruklar oluştu. Toplu taşımada yaşanan yoğunluk üst geçide kadar uzadı. Ortaya çıkan manzara cep telefonu kamerasına yansıdı.

Armağan Yılmaz

İLGİLİ HABER Metrobüs bozuldu, duraklarda yoğunluk oluştu

İLGİLİ HABER Avcılar’da sıcak havada metrobüs asansöründe mahsur kaldılar