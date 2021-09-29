Şirket çalışanları 'Empati Parkuru' sınavından geçti

Berko İlaç çalışanları TOFD'nin 'Empati Parkuru' projesi ile hem duygulu anlar yaşadı hem de daha bilinçli bir toplum için engellere dikkat çekti. Engelli bireylerin temel hak ve özgürlükleri için farkındalık oluşturmayı amaçlayan ilaç firmasının çalışanları, derneğe ait tekerlekli sandalyeleri gündelik hayattakine benzer engellerin olduğu özel parkurda kullanarak engelli bireylerin yaşadığı sorunları deneyimledi.

Berko İlaç Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal İletişim Direktörü Eylem Beran'ın önderliğinde TOFD iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte Beran, “Tekerlekli sandalye kullanıcılarının her gün pek çok zorlukla karşılaşmasının ne demek olduğunu katıldığım bu proje sayesinde deneyimleme şansım oldu. Toplumun birer bireyi olarak, tekerlekli sandalye kullanan bireyler için daha çok empati yaparak her fırsatta bu zorlukların en aza indirgenmesi için çalışacağız. İlaç firması çalışanları olarak topluma açık bir yerde engelli bireyler için uygun olmayan bir alan gördüğümüzde, “Burada engellendim” web sitesine görsel yükleyerek, engellerin kaldırılması ve yaşam alanlarını kolaylaştırmak için üzerimize düşeni yapacağız. Bugün burada olmak hepimizi hem çok duygulandırdı hem de bu konuda daha bilinçli olmamıza vesile oldu. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne böyle harika bir farkındalık ortamı oluşturdukları için çok teşekkür ederim” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Verilen bilgiye göre, 'Empati Parkuru' projesi; geçirdiği omurilik felci ve sağlık sorunları nedeniyle tekerlekli sandalye kullanan bireylerin, günlük hayatta yaşadıkları zorlukları anlamaya yardımcı olmak üzere TOFD tarafından yürütülen bir projedir. TOFD Genel Merkezi'nde oluşturulan özel bir parkurda, engelli bireylerin gündelik hayatta yaşadığına benzer engeller katılımcılar tarafından bire bir deneyimleniyor ve bu vesileyle empati ve farkındalık sağlanıyor. Proje, günlük hayatta park noktalarının işgal edilmesi, basamak ve eğimli yerlerin engelli bireyler için uygun olmayışı gibi pek çok sebepten dolayı engellenmeleri ve bazen bu sebeplerden dolayı evden çıkmak istememeleri durumuna dikkat çekiyor.