İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şirket sahibi hırsızı paylaştığı videoyla ifşa etti

Şirket sahibi hırsızı paylaştığı videoyla ifşa etti
Şirket sahibi hırsızı paylaştığı videoyla ifşa etti

İstanbul Esenler Otogarı’nda bir otobüs firmasının yazıhanesinden 11 bin lira çalan hırsızı yazıhane sahibi sosyal medya üzerinden paylaştığı video ile ifşa etti. Hırsızın rahat tavırları karışışında şaşkınlığını gizleyemeyen yazıhane sahibi, “Böyle bir hırsızlık hiçbir yerde olmamıştır herhalde. Hırsız yazıhanemizde bilet bile satmaya kalkıyor. Böylesine pes diyorum, başka hiçbir yerde görülmemiştir” dedi.

Şirket sahibi hırsızı paylaştığı videoyla ifşa etti - Tıkla İzle

Olay, Esenler Otogarı'nda önceki gün sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisini muavin olarak tanıtan bir kişi, Mustafa Altunhan'ıa ait yazıhaneye gelerek otobüs beklediğini söyledi. Görevlinin otobüs kontrolü için çıktığı anlarda sık sık bilet satışı yapılan bankoya giden ve çekmecedeki paraları kontrol eden şüpheli, çekmecede bulunan 11 bin lirayı çalıp kayıplara karıştı. Olay, otobüs firmasının güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı. Rahat tavırları görenleri hayrete düşüren hırsızın gelen müşterilere kendini görevli gibi tanıtıp bilet satmaya da çalıştığı görüldü.

Görüntüleri kendisine ait sosyal medya hesabından paylaşarak duyuran firma sahibi Mustafa Altunhan, şüphelinin kendini görevlilere 'muavin' diye tanıttığını ifade etti. Altunhan, "Yazıhanedeki arkadaşımıza kendini muavin diye tanıtmış bu kişi. Birkaç saat otobüs bekliyor süsü vermiş kendine. Böylelikle çalışan arkadaşımızın da otobüs kontrolü için gittiği sıralarda sürekli çekmecedeki paraları kontrol edebilme şansı yakalamış. En son görevli arkadaşımız Ankara arabasını çıkartmaya gittiği sırada da paraları alıp kaçmış. Böyle bir hırsızlık hiçbir yerde olmamıştır herhalde. Hırsız yazıhanemizde bilet bile satmaya kalkıyor. Sabahın 4 buçuğunda geliyor ve hırsızlık yapıyor. Böylesine pes diyorum, başka hiçbir yerde görülmemiştir. Ama inanıyorum ki polisimiz bu kişiyi yakalayacaktır" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.