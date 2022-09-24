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Şirket yöneticiliğinden istifa edip evinin küçük bir odasında sanat atölyesi kurdu

Şirket yöneticiliğinden istifa edip evinin küçük bir odasında sanat atölyesi kurdu
Şirket yöneticiliğinden istifa edip evinin küçük bir odasında sanat atölyesi kurdu

Evinin bir odasına kurduğu atölyede seramik takılar imal eden eski şirket yöneticisi Volkan Yılmaz, “Türkiye’de gençler tarafından anime kültürü çok yaygınlaşıyor ve ben bu durumun farkına vararak tasarladığım ürünleri Eskişehir’in düzenlediği kültür sanat festivallerinde tüketiciler ile buluşturuyorum” dedi.

Şirket yöneticiliğinden istifa edip evinin küçük bir odasında sanat atölyesi kurdu - Tıkla İzle

Kendisine ait şirketi kapatıp evinin bir odasını atölyeye çeviren sanatçı Volkan Yılmaz, seramik tasarımlardan yaptığı el işçiliği ürünler ile geçimini sağladığını anlattı. Tasarımları tamamen kendisine ait olan takıların satışını sosyal medya hesabından veya Eskişehir'de kurulan çeşitli sanat sergilerinde yapan Yılmaz, Eskişehirli sanatseverlerin dikkatlerini üzerine çekiyor. Küpeler, yüzükler, yaka iğneleri ve anime ustası Hayao Miyazaki'nin karakterleri üzerine çalışmalar yaptığını ifade eden Yılmaz, “Türkiye'de gençler arasında anime kültürü gittikçe yaygınlaşıyor” şeklinde konuştu.

Oğulcan Öner

 

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