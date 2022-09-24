Şirket yöneticiliğinden istifa edip evinin küçük bir odasında sanat atölyesi kurdu

Kendisine ait şirketi kapatıp evinin bir odasını atölyeye çeviren sanatçı Volkan Yılmaz, seramik tasarımlardan yaptığı el işçiliği ürünler ile geçimini sağladığını anlattı. Tasarımları tamamen kendisine ait olan takıların satışını sosyal medya hesabından veya Eskişehir'de kurulan çeşitli sanat sergilerinde yapan Yılmaz, Eskişehirli sanatseverlerin dikkatlerini üzerine çekiyor. Küpeler, yüzükler, yaka iğneleri ve anime ustası Hayao Miyazaki'nin karakterleri üzerine çalışmalar yaptığını ifade eden Yılmaz, “Türkiye'de gençler arasında anime kültürü gittikçe yaygınlaşıyor” şeklinde konuştu.

Oğulcan Öner





iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.