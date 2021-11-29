Şirketin emanet ettiği para ve çeklerle kayıplara karışan şoför yakalandı

H.B. yönetimindeki bir şirkete ait 45 TA 895 plakalı tır 27 Kasım günü saat 11.00 sıralarında Akhisar'da bir restorana ait otoparkta mola verdi. Mola sırasında aracı kullanan H.B., yanındaki yedek şoför M.G. uyurken şirkete ait olan 200 bin TL'yi, çek ve senetleri alarak kayıplara karıştı. M.G. uyandığında arkadaşını ve paraları göremeyince durumu jandarma ekiplerine haber verdi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri ihbar üzerine yaptıkları incelemede şüpheli H.B.'nin Manisa il merkezinde Yunusemre ilçesinde bir arkadaşının evinde saklandığı tespit etti.

JASAT ekiplerinin titiz çalışması sonucu şüpheli H.B. çaldığı para, çek ve senetlerle birlikte yakalandı. H.B.'nin yapılan sorgulamasında suçunu itiraf ettiği ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Barış Gezici

