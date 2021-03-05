Şirketlere salgın sürecinde ayakta kalma tavsiyeleri

Covid-19 tehdidi altındaki yeni dünya düzenine adapte olmaya çalışan firmaların, kurucuların ve yöneticilerin cevap aradığı en önemli soru ‘Şirketler nasıl hayatta kalacak ?'oldu. 15 yılı aşkın süredir her sektörden birçok şirkete satış ve yönetim danışmanlıkları veren Live Akademi kurucusu Sinan Ergin; şirketlerin devamlılığı, hem de bu ortamda karlı büyümeleri için önemli noktalara dikkat çekti.

Sinan Ergin, “Firmanızın geleceğini ve hayatınızı bıraktığınız kişiler satış ekibiniz; krizde karlı satış yönetimi, yaşadığımız çok zorlu şartlarda şirketimizin hayatta kalması için en çok dikkate almamız gereken konulardan biridir. Satmak yeterli değildir. Özellikle böylesi zorlu şartlarda, çok satarak ta batabilirsin. Kritik konu karlı satış yapmak ve tahsilatı zamanında tamamlamış olmak”diyerek sorulacak doğru sorunun ‘Kriz ortamında ne yapmalı?' değil ‘Kriz ortamında ne yapmamalı?' olduğunu belirtti.

“Satış odaklı pazarlama sistemi üzerinde yoğunlaşmalı”

Sinan Ergin şunları kaydetti: “Her zaman tabi ki şirketin her noktası, her departmanı çok önemlidir, yaşadığımız bu zorlu şartlarda şirketimizin hayatta kalması için Satış Ekibinizin güçlü ve verimli olması, iyi yönlendirilmesi ve karlı satış yapması için En kritik ve en önemli nokta satış ekibinizi yöneten kişinin çok bilgili, çok yetenekli, çok kabiliyetli olmasıdır. İnsan yönetebilirsiniz fakat satış ekibini ve satışı yönetmek insanüstü bir gayret gerektirir. Bu kapsamda Satış Yönetimi, yetkinliklerini arttırıcı yönde desteklenmeli,

Satış odaklı pazarlama sistemi üzerinde yoğunlaşmalı,

Sürdürülebilir bir yapı oluşturmak için kontrol değil, performans ve verimlilik artışı sağlayan bir satış sistemi kurulmalıdır,

Karlı satış bileşenleri sistem, ürün, fiyatlama, segmentasyon ve satış ekibinin rolü gözden geçirilmeli,

Oluşan şartlar, gelişecek ve gelişen iş dünyası çok iyi anlaşılarak buna uygun yeni bir konumlandırma gereklidir.

Krizden önce, size başarıyı getiren her türlü düşünce ve eylem emin olabilirsiniz ki kriz ortamlarında en büyük düşmanınız olacaktır. Bu yüzden, başarılı alışkanlıkları yanı sıra kurumun rutin aktivitelerini korumak ve insanların eski günlere dönmek gibi umut ve beklentileri liderlerin önündeki en büyük zorluklar olacaktır. Eğer bu konularda gerçek bir çözüm oluşturulmazsa dışarıda oluşan krizlerin daha büyüğü şirket içerisinde kanayan bir yara haline dönecek ve kurumların yok olmasına neden olacaktır.”