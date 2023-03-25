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Şirketlerin mail adreslerini hackleyip paraları kendi hesabına aktardı

Şirketlerin mail adreslerini hackleyip paraları kendi hesabına aktardı
Şirketlerin mail adreslerini hackleyip paraları kendi hesabına aktardı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; yabancı şirketlerle internet üzerinden ticaret yapan Türk firmalarının mail adreslerini hackleyerek, ödemeleri kendi hesabına yönlendiren yabancı uyruklu şahsı yakaladı. Operasyonda; çok sayıda dijital bulgu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; İstanbul'da faaliyet gösteren plastik fabrikasının ticaret yaptığı İngiltere firmasından ödemesini alamadığı bilgisi alındı. Alınan bilgi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri ödeme sistemini ve mail hesaplarını takibe aldı. Yapılan inceleme sonucunda; yabancı uyruklu bir şahsın, yabancı şirketler ile ticaret yapan Türk firmalarının phishing (oltalama) yöntemi ile mail hesaplarını hacklediği, ticaret içerisinde bulunulan yabancı firmaları kendi kurduğu paravan emlak ofisi hesabına yönlendirdiği ve ödemeleri bu hesaba aktardığı, kurduğu paravan şirket üzerinden çaldığı ödemeleri ev satışı adı altında akladığı tespit edildi. Operasyon için düğmeye basan ekipler, şüpheli şahsı İstanbul'da bulunan evinde yakaladı. Evde yapılan aramalarda; çok sayıda dijital bulgu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi. Nitelikli hırsızlık suçunu bilişim sistemleri kullanarak işlediği tespit edilen şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, 2023 yılında düzenlenen operasyonlarla 8 şüphelinin yakalandığı ve çok sayıda vatandaş ve firmanın mağduriyetinin giderildiği kaydedildi.

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