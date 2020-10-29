Şırnak anneleri HDP binasını 'Kahrolsun PKK' sloganları ile inletti

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP Şırnak il binası önünde protesto eylemi düzenledi. Acılı ailelere şehit aileleri ve Şırnaklı kadınlar eşlik etti. Yoğun güvenlik önlemleri altında ellerinde Türk bayrakları ile HDP il binasına yürüyen kadınlar, terör örgütü PKK'ya ve HDP'ye tepkilerini dile getirdi. Kadınlar sık sık "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

"Çocuktu bir şey bilmiyordu, aklını çeldiler"

Şırnak'ın İdil ilçesinden gelen anne Sakine Kartal, 2014'te terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan inşaat işçisi oğlu Veysi Kartal için eyleme katıldığını ve oğlunu HDP'den istediğini söyledi. Kartal, "Çocuklarımızı niye bize düşman ettiler. Çocuklarımızla ticaret yapıyorlar. Çocuklarımızı satıyorlar dolar ve euroyla, ne hakları ver bizde. Allah onlarında evini yıksın. Onlar bizim yüreğimizi yaktılar, Allah onlarında yüreğini yaksın. Hakları biz de yoktu, biz kimsenin düşmanlığını yapmadık. 7 yıldır benim çocuğumu götürmüşler, ellerine mayın, Kaleşnikof vererek, savaşa sürüyorlar. Çocuktu, bir şey bilmiyordu, aklını çeldiler, ilaç verdiler, para aldılar, işkence ettiler. Biz onların karşısındayız çocuğumuzu götürenler. Biz hiç kimsenin karşısında değiliz. Biz sadece oğlumuzu kaçırıp satanlara karşıyız. Çocuğumuzu bize düşman ettiler, devletimize düşman ettiler. Allah hakkımızı onlara bırakmasın. Veysi evine gel, devletin sana dokunmayacak. Devletine bağlan, gavurların devleti bizim için bir şey yapamaz" dedi.

2015'te pikniğe gittiğinde terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Metin Üstek için gelen Emine Üstek, HDP'den oğlunu istedi. Üstek, "Oğlumu HDP aldı, nereye götürdüyse geri getirisin. Biz huzur istiyoruz, biz huzursuzluk istemiyoruz. Bizde huzur kalmadı, biz kahırdan ölüyoruz. Bilemiyoruz artık gecemiz ve gündüzümüzü. Benim ayaklarımda takat oldukça her hafta buraya gelip oğlumu isteyeceğim" diye konuştu.

HDP il binası önünde bir süre eylem yapan aileler, daha sonra dağıldı.

Melih Yiğit