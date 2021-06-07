Şırnak Cudi Dağında 1 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak Cudi Dağı kırsalını kapsayan Eren-13 Cudi-Besta operasyonuna jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 2 bin 280 personel görev aldı. Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı komando timlerince yapılan operasyonda teröristlerle sıcak çatışma yaşandı. Çıkan çatışmada 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı komando timlerince operasyon devam ederken, arama ve tarama faaliyeti devam ediyor.

Operasyon ile ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Eren 13 Operasyonu kapsamında: Şırnak-Merkez ilçe Cudi Dağı Tuşimiya Vadisi bölgesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince icra edilen operasyonda, çıkan çatışmada 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir” denildi.

Melih Yiğit