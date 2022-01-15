İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Şırnak merkezli 3 ilde terör operasyonu: 26 gözaltı

Şırnak merkezli 3 ilde terör operasyonu: 26 gözaltı
Şırnak merkezli 3 ilde terör operasyonu: 26 gözaltı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, PKK’nın faaliyetlerini deşifre edilmesi amacıyla Şırnak merkezli, Adana, Hakkari ve Siirt illerinde operasyon düzenledi. Operasyonda 26 şüpheli gözaltına alınırken, çıkarıldıkları mahkemede 9 kişi tutuklandı, 17 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla Şırnak ilinin Cizre ve İdil ilçeleri ile Adana, Hakkari ve Siirt illerinde Sivil Savunma Birlikleri (YPS) ve Gençlik Yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri ve eylem hazırlığında olduklarına dair bilgiler elde edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı. 9 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklandı. 17 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Melih Yiğit
 

İLGİLİ HABER
Edirnede sahte parfüm operasyonu Edirne’de sahte parfüm operasyonu
İLGİLİ HABER
Kastamonuda FETÖye şafak operasyonu: 3 gözaltı Kastamonu’da FETÖ'ye şafak operasyonu: 3 gözaltı
İLGİLİ HABER
Tuncelide Eren Kış-6 operasyonu zorlu kış şartları altında devam ediyor Tunceli’de Eren Kış-6 operasyonu zorlu kış şartları altında devam ediyor
İLGİLİ HABER
İstanbulda 47 hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı İstanbul'da 47 hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.