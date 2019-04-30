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Şırnak merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Şırnak merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
Şırnak merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Şırnak merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, FETÖ’nün mahrem imamları ile ankesörlü telefon hatlarından irtibat kurduğu belirlenen 12’si muvazzaf 1’i emekli olmak üzere 13 askeri personel gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şırnak Emniyet Müdürlüğü'nce haklarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün mahrem imamları ile ankesörlü-büfe telefon hatlarıyla irtibat kurdukları tespit edilen şüphelilere yönelik Şırnak merkezli 8 ilde operasyon gerçekleştirildi.

Eş zamanlı operasyonlarda, 1 üsteğmen, 1 teğmen, 8 astsubay, 3 uzman çavuş yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 12 muvazzaf, 1 emekli askeri personel olmak üzere toplam 13 şüpheli hakkında, adli mercilerle gerekli yasal işlemlere başlandığı kaydedildi. 

Melih Yiğit

 


 

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