Şırnak merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şırnak Emniyet Müdürlüğü'nce haklarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün mahrem imamları ile ankesörlü-büfe telefon hatlarıyla irtibat kurdukları tespit edilen şüphelilere yönelik Şırnak merkezli 8 ilde operasyon gerçekleştirildi.
Eş zamanlı operasyonlarda, 1 üsteğmen, 1 teğmen, 8 astsubay, 3 uzman çavuş yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 12 muvazzaf, 1 emekli askeri personel olmak üzere toplam 13 şüpheli hakkında, adli mercilerle gerekli yasal işlemlere başlandığı kaydedildi.
Melih Yiğit