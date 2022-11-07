Şırnak TOKİ kura çekilişi sıralı tam liste | TOKİ Şırnak kura çekilişi canlı

Şırnak TOKİ kura çekilişi sıralı tam liste | TOKİ kura çekilişi canlı

Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği konutlara alınan 8 milyon başvurunun 5 milyon 135 bin 324'ü geçerli sayıldı. İlk kurular bugün Şırnak ve Ardahan'daki toplam 1.700 konut için çekiliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün başlayarak, 12 ilde 22 bin 57 konutun kurasını 10 günde tamamlayacaklarını bildirdi.

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

TOKİ kura çekilişleri için yapılan canlı yayınlar, saat 09.00 itibarıyla başlayacak.

Çekilişler TOKİ'nin aşağıda yer alan resmi sosyal medya adresleri üzerinden yapılacak.

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