Şırnak, uzun zaman sonra karla buluştu

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı yüksek rakımlı Uzungeçit beldesinde kar yağışı etkili oldu. Dün Akşamdan itibaren yağan kar yağışı, Tanin Tanin Dağını beyaza bürüdü. 8 ocak 2023 tarihinde ilk kar yağışı fotoğrafçıları sevindirdi.

Bölgede fotoğrafçılık yapan Serdar Gökçe, kar yağışıyla beraber beyaza bürünen dağları fotoğraflamayı özlediğini söyledi. Gökçe, "Günlerdir bu anı bekliyorduk. Çok şükür kar yağışı etkili oldu. Yüksek rakımlı bölgeler karla kaplandı. Artık 5 ay boyunca buralar karla kaplı olacak. Bizlerde her güzel anı fotoğraflayacağız'' dedi.

Hazım Gökçe - Serdar Gükçe

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