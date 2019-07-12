Şırnak Valisi Aktaş yaralı bekçileri hastanede ziyaret etti

Cizre'de dün gece saat 22.00 sularında Nusaybin Caddesi Cumhuriyet Parkında devriye gezen mahalle bekçilerine yönelik el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi. Cumhuriyet Parkında bulunan bankının altına poşet içinde konulan bomba bekçilerin banka yaklaştığı esnada patladı. Meydana gelen patlamada dört bekçi hafif şekilde yaralandı. Yaralı bekçiler olay yerine sevk edilen ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bekçilere yönelik gerçekleşen saldırının ardından Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Alay Komutanı ile birlikte Cizre'ye geldi. Yaralı bekçileri hastanede ziyaret eden Aktaş, daha sonra olayın yaşandığı yerde incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi aldı.

Abidin Yel