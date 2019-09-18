Şırnak'da terör örgütünün zarar verdiği 70 okul onarıldı

Şırnak Gazipaşa İlk ve Ortaokulu'nda İlköğretim Haftası açılış töreni yapıldı. Törene, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, veliler ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Vali Pehlivan, amaçlarının çocukların her geçen gün daha iyi ortamda, eğitim ve öğretim almaları olduğunu söyledi. Vali Pehlivan, "Eğitim ve öğretim ile fiziki altyapı imkanlarını son 10 yılda çok illeri boyutlara taşındı. Bununla birlikte eğitim ve öğretim kalitesinin de aynı doğrultuda artırılması ihtiyacı oldu. Şırnak'ta 655 okul bin 500 derslik 8 binin üzerinde öğretmenimizle eğitim öğretime başlıyoruz. Çok güçlü bir kadromuz var. Her geçen gün yeni okullarımız yapılıyor. Çukur ve barikat eylemlerinde terör örgütünün zarar verdiği 70 okulun onarımı tamamlandı, hizmete açıldı. 17 okul da TOKİ tarafından yapılıyor. Bir kısmı tamamlandı, diğer kısmı da kısa sürede tamamlanacak. Bize düşen bütün eğitim kadrolarımızla var olan imkanları en iyi şekilde değerlendirmek. İnşallah önümüzdeki sezon bu zamanlarda çok daha farklı çok daha ilerlemiş seviye kat etmiş bir eğitim durumumuz olacak. Bu yıl Şırnak'ta eğitim ve öğretimde seferberlik ilan ettik. Güzel sonuçlar elde etmeyi hedefliyoruz" dedi.

Yakın zamanda il genelinde öğretmen ve öğrencilerin evlerinde ziyaretler gerçekleştireceğini bildiren Vali Pehlivan, öğrenci, öğretmen ve veli koordinasyonunda hep birlikte verimli bir eğitim yılı gerçekleştirmek amacında olduklarını aktardı.

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ise, 2019-2020 eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını dileyerek öğrencilere tavsiyelerde bulundu.