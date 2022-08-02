Şırnaklı şehit törenle uğurlandı

Törene, Şırnak Valisi Osman Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, kurum müdürleri ve güvenlik korucuları katıldı.
Şehit Kerem Mehmetoğlu (41) naaşı, Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığına getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunulmasının ardından öz geçmişi okunarak, dualar edildi.
Dualar eşliğinde helallik alınmasının ardından Mehmetoğlu'nun cenazesi, arkadaşlarının omuzlarında taşınarak helikoptere konuldu ve toprağa verilmek üzere Uludere ilçesinin Gülyazı köyüne uğurlandı.
Melih Yiğit