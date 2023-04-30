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Şırnak'ta 2 şehit, 45 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Şırnak'ta 2 şehit, 45 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Şırnak'ta 2 şehit, 45 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Şırnak-Uludere karayolu Balveren beldesi mevkiinde askeri personeli taşıyan otobüsün şarampole devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada 2 asker şehit oldu, 44 asker ve otobüs şoförü olmak üzere 45 kişi yaralandı.

Şırnak'ta 2 şehit, 45 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı - Tıkla İzle

Şırnak-Uludere karayolu Balveren beldesi mevkiinde askerleri taşıyan 73 FE 108 plakalı otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kazada, piyade sözleşmeli er Muhammed Koçak ve Piyade Uzman Çavuş Yunus Öztürk şehit oldu, 44 asker ve otobüs şoförü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Melih Yiğit - Serdar Gökçe
 

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