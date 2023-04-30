Şırnak'ta 2 şehit, 45 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Şırnak-Uludere karayolu Balveren beldesi mevkiinde askerleri taşıyan 73 FE 108 plakalı otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kazada, piyade sözleşmeli er Muhammed Koçak ve Piyade Uzman Çavuş Yunus Öztürk şehit oldu, 44 asker ve otobüs şoförü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Melih Yiğit - Serdar Gökçe



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