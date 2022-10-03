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Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka Sonbahar-Kış 1 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu'nda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca JÖH, Jandarma Komando ve J-SİHA destekli olarak icra edilen Eren Abluka Sonbahar-Kış 1 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu kapsamında 3 Ekim 2022 tarihinde Siirt ili Pervari ilçesi Bestler Dereler-Herekol bölgesi Dişlitepe mevkii kırsalında 3 BTÖ mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir“ denildi.

Musa Erdoğan
 

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