Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca JÖH, Jandarma Komando ve J-SİHA destekli olarak icra edilen Eren Abluka Sonbahar-Kış 1 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu kapsamında 3 Ekim 2022 tarihinde Siirt ili Pervari ilçesi Bestler Dereler-Herekol bölgesi Dişlitepe mevkii kırsalında 3 BTÖ mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir“ denildi.

Musa Erdoğan



İLGİLİ HABER Terör örgütü Eş-Şebab kurucularından Abdullahi Nadir öldürüldü

İLGİLİ HABER Mersin’deki polisevi saldırısında teröristlerin kullandığı paramotor parçaları ele geçirildi

İLGİLİ HABER Eren-Abluka’ operasyonunda 3 teröristin cesedi ele geçirildi

İLGİLİ HABER PKK terör örgütünün finans kaynağına darbe

İLGİLİ HABER 13 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.