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Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak’ta iç güvenlik operasyonları kapsamında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin PKK/KCK terör örgütünde sözde Cudi grubu sorumlusu Andok kod adlı Mahmut Taş ile Silopi YPS sorumlusu Adil kod adlı Hüsnü Kaplan olduğu tespit edildi. Açıklamada bölgede operasyonların devam edeceği kaydedildi.

İrfan Çalışkan



 

 

 

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