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Şırnak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi

Eren-13 Jandarma Teğmen Şafak Evran Operasyonu kapsamında Şırnak’ta 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonlarda 4 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Eren-13 Jandarma Teğmen Şafak Evran Operasyonu kapsamında Beytüşşebap kırsalında jandarma komando ve jandarma özel harekat birlikleri tarafından SİHA destekli operasyon düzenlendiği kaydedildi. Operasyonda 4 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi ifade edilirken bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
Bölgede hava hareketliliğinin sürdüğü görüldü.

Serdar Gükçe
 

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