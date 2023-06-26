Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 65 gözaltı

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlenerek, uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzemelere el konuldu. Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda, 2,64 gram metamfetamin, 4,06 gram eroin, 2 bin 50 paket sigara, 96 adet elektronik sigara, 75 adet puro, 17 adet tabanca namlusu, 5 adet cep telefonu ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 40 kişi kaçakçılık, 23 kişi asayiş, 1 şüpheli kayıp şahıs, 1 şüpheli ise terör suçundan olmak üzere toplam 65 şüpheli gözaltına alındı.

Melih Yiğit

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