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Şırnak'ta aşırı soğuklar 50 metrelik şelaleyi dondurdu

Şırnak'ta aşırı soğuklar 50 metrelik şelaleyi dondurdu
Şırnak'ta aşırı soğuklar 50 metrelik şelaleyi dondurdu

Şırnak’ta, aşırı soğukların etkisini sürdürmesiyle 50 metre yüksekliğindeki şelale dondu. Dev şelalede metrelerce uzunluğunda sarkıtlar oluştu.

Şırnak’ta aşırı soğuklar 50 metrelik şelaleyi dondurdu - Tıkla İzle

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Aşağıdere ve Taşarasındaki Komato bölgesindeki şelaleler aşırı soğuklar nedeniyle dondu.

Metrelerce uzunluğunda oluşan sarkıtlar kartpostallık görüntü oluşturdu. İlçe merkezine 20 kilo metre uzaklıkta bulunan şelale, havaların soğumasıyla beraber buz kesildi.

Dere yatağı ise buz pistine döndü. Yılın her vakti ziyaretçilerini ağırlayan şelale, kış aylarında fotoğrafçıları ağırlıyor. Kartpostallık görüntüler oluşturan şelale, ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor.

İhlas Haber Ajansı muhabirinin objektifine yansıyan görüntüler, donmuş şelalenin güzelliğini gözler önüne serdi.

Serdar Gükçe
 

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