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Şırnak'ta baba dehşeti: Ailesini katletti, sonra teslim oldu

Şırnak'ta baba dehşeti: Ailesini katletti, sonra teslim oldu
Şırnak'ta baba dehşeti: Ailesini katletti, sonra teslim oldu

Şırnak’ın İdil ilçesinde bir kişi, eşini ve 3 kızını uykuda oldukları sırada pompalı tüfekle öldürdü. Zanlı, daha sonra silahıyla birlikte polise giderek teslim oldu.

Olay, İdil ilçesi Yeni Mahalle Botaş Caddesi'nde gece saatlerinde yaşandı. Hasan Karaaslan (40) evde uyudukları sırada eşi Leyla ile kızları Derya (17), Melek (16) ve Şerife Karaaslan'ı (13) pompalı tüfekle başlarından vurarak öldürdü.

Karaaslan, daha sonra silahıyla birlikte polise giderek eşini ve çocuklarını öldürdüğünü söyledi. Karaaslan, gözaltına alınırken olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, anne ve 3 kızının cansız bedenleriyle karşılaştı.
Başlarına isabet eden mermilerle yaşamlarını yitirdikleri belirlenen anne ve 3 kızının cansız bedeni otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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