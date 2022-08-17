Şırnak'ta barajda kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Alınan bilgilere göre, dün Uludere ilçesi Ortabağ köyünde bulunan Musa Tepe Barajı'na arkadaşlarıyla yüzmeye giden 16 yaşındaki Enver Baykır, arkadaşının suda ilerleyip yorulduğunu görünce yardım etmek için suya girdi. Arkadaşı kendi imkanıyla sudan çıkarken, yorulan Baykır suda kayboldu. Arkadaşları durumu ailesine bildirdi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin dünden beri yürüttüğü arama çalışmaları sonucu bugün gencin cansız bedenine kaybolduğu yerin 10 metre ilerisinde ulaşıldı. Gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ayhan Babat

