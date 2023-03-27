Şırnak'ta gri kategoride yer alan 1 terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Eren Abluka Sonbahar Kış-26 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk Operasyonu kapsamında Şırnak'ın İdil İlçesi Yavşan bölgesinde 27 Mart 2023 tarihinde icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyon sonucunda yurt dışına kaçmaya çalışan 1 erkek terörist sağ olarak ele geçirilmiştir. Ele geçen teröristin yapılan kimlik tespitinde terör arananlar listesinde gri kategoride yer alan Harun Elbak kod adlı Selim Adıyaman olduğu anlaşılmıştır” denildi.

Musa Erdoğan



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