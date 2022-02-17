Şırnak'ta hassas burunlu köpeklerle narkotik operasyonu: 9 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cizre ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik gece baskını düzenledi. Operasyona Özel Harekat polislerinin de olduğu çok sayıda polis ve hassas burunlu 3 narkotik detektör köpeği katıldı.

Şüphelilerin ikametlerinde narkotik detektör köpeği "Stark", "Su" ve "Erez'in desteği ile yapılan aramalarda 105 gram eroin ve 4,7 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Melih Yiğit



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