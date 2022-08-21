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Şırnak'ta iki gündür kayıp genç kızın cansız bedeni bulundu, katili itiraf etti!

Şırnak'ta iki gündür kayıp genç kızın cansız bedeni bulundu, katili itiraf etti!
Şırnak'ta iki gündür kayıp genç kızın cansız bedeni bulundu, katili itiraf etti!

Şırnak'ın Uludere ilçesinde iki gündür kayıp olan genç kızın cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan erkek arkadaşı cinayeti itiraf etti.

Alınan bilgilere göre, Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde iki gündür kayıp olan Firdevs Babatın cansız bedeni bulundu. İddiaya göre, 2 gün önce sabah evden arkadaşına diye çıkan Firdevs Babat'tan bir daha haber alamayan ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine ekipler çalışma başlattı. Aramalar sonucunda bu gün akşam saatlerinde Şenoba Hezil Çayında 16 yaşındaki Firdevs Babat'ın yarı çıplak şekilde vücudunda darbe izleri ile iki taşın arasına sıkışmış cansız bedeni bulundu.

Olayla ilgili olarak erkek arkadaşı A.B. gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan A.B. sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

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