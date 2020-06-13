Şırnak'ta iki terörist etkisiz hale getirildi

Edinilen bilgiye göre, Şırnak'ta güvenlik güçlerin terörle mücadele konusunda yürütülen çalışmalar kapsamında İl Jandarma Komutanlığı tarafından Beytüşşebap'ın Kovankaya ve Dönmezler bölgesinde icra edilen “Gazi Jandarma Uzman Çavuş Engin Kaygısız” operasyonunda; İHA ve Yakın Hava Desteğiyle bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.



Yapılan hava harekatın ardından bölgede yapılan arama ve tarama faaliyetleri sonucunda, 3 adet sırt çantası, 2 adet met ve 1 adet uyku tulumu, 1 adet pil bloğu, 1 adet dolu küçük tüp ve başlığı, 1 adet Tolkie Wolkie el telsizi, 10 metre kablo, 4 kg çay, 1 adet çaydanlık, 1 adet tava, 7 adet çay bardağı, 2 adet tabak, 1 adet su bidonu, 1 adet ayakkabı ele geçirildi.



Melih Yiğit