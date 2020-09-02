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Şırnak'ta ikna yoluyla 2 terörist teslim oldu

Şırnak'ta ikna yoluyla 2 terörist teslim oldu
Şırnak'ta ikna yoluyla 2 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta ikna çalışmaları neticesinde 2 terör örgütü mensubunun teslim olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları neticesinde, 2 terör örgütü mensubu, bugün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

Terör örgütüne 2014 ve 2016 yılında katıldıkları tespit edilen örgüt mensuplarının son olarak Irak'ta faaliyet gösterdikleri öğrenildi. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 146'a yükseldi” ifadelerine yer verildi.

Musa Erdoğan

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